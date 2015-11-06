По крайней мере один протокол результатов отбора прокуроров может быть фальсифицирован – СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что протокол заседания отборочной комиссии был подписан ее председателем, заместителем генерального прокурора Украины Юрия Севрука 30 октября и обнародован 2 ноября.

Этот протокол утвердил кандидатов на прокуроров Менской прокуратуры в Черниговской области. Несколько различий между данными протокола и событиями того дня заметили журналисты программы «Схемы», которые два дня снимали конкурсный отбор руководителей местных прокуратур – например, отсутствие нескольких человек, которые якобы подписали протокол.

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Сообщается, что кандидатами на руководящие должности в Менскую и Прилуцкую местные прокуратуры есть действующие районные прокуроры. Окончательный выбор должен сделать генеральный прокурор по результатам предоставленных ему протоколов.

Сейчас в Украине выбирают 700 руководителей и заместителей всех местных прокуратур. Это новые должности, которые появятся уже в конце года вместо районных прокуроров, благодаря новому закону о прокуратуре, который парламент принял 14 октября.

В тексте протокола с результатами отбора на руководство Менской местной прокуратуры указано, что во время избрания новых прокуроров присутствовали и выступали члены конкурсной комиссии, народные депутаты Сергей Власенко и Роман Романюк.

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Но журналисты засняли, что во время собеседований на прокуроров Менской прокуратуры депутат Сергей Власенко отсутствовал, а депутат Романюк присутствовал на собеседовании не до конца. Следовательно, выступать Власенко вообще не мог. Сам он подтвердил журналистам, что отсутствовал на этом заседании.

Объяснение Севрука и других членов отборочной комиссии различаются. Сначала Севрук рассказал, что с депутатом Власенко была видеосвязь. Впоследствии, впрочем, дал другое объяснение, что произошла ошибка. Вместе с тем, еще один член комиссии Иван Дзюба, руководитель управления по внутренней безопасности Генпрокуратуры Украины, убеждал журналистов, что Власенко таки находился на заседание конкурсной комиссии.

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Сомнения относительно правдивости протокола могут быть и относительно избрания руководителей к Прилуцкой местной прокуратуры Черниговской области, поскольку их также избирали за отсутствия Власенко 30 октября, но заснять заседания журналисты не успели.