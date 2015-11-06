По крайней мере один протокол результатов отбора прокуроров может быть фальсифицирован – СМИ
По крайней мере один новый местный прокурор в Украине может быть назначен по искаженному протоколу комиссии по отбору.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что протокол заседания отборочной комиссии был подписан ее председателем, заместителем генерального прокурора Украины Юрия Севрука 30 октября и обнародован 2 ноября.
Этот протокол утвердил кандидатов на прокуроров Менской прокуратуры в Черниговской области. Несколько различий между данными протокола и событиями того дня заметили журналисты программы «Схемы», которые два дня снимали конкурсный отбор руководителей местных прокуратур – например, отсутствие нескольких человек, которые якобы подписали протокол.
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Сообщается, что кандидатами на руководящие должности в Менскую и Прилуцкую местные прокуратуры есть действующие районные прокуроры. Окончательный выбор должен сделать генеральный прокурор по результатам предоставленных ему протоколов.
Сейчас в Украине выбирают 700 руководителей и заместителей всех местных прокуратур. Это новые должности, которые появятся уже в конце года вместо районных прокуроров, благодаря новому закону о прокуратуре, который парламент принял 14 октября.
В тексте протокола с результатами отбора на руководство Менской местной прокуратуры указано, что во время избрания новых прокуроров присутствовали и выступали члены конкурсной комиссии, народные депутаты Сергей Власенко и Роман Романюк.
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Но журналисты засняли, что во время собеседований на прокуроров Менской прокуратуры депутат Сергей Власенко отсутствовал, а депутат Романюк присутствовал на собеседовании не до конца. Следовательно, выступать Власенко вообще не мог. Сам он подтвердил журналистам, что отсутствовал на этом заседании.
Объяснение Севрука и других членов отборочной комиссии различаются. Сначала Севрук рассказал, что с депутатом Власенко была видеосвязь. Впоследствии, впрочем, дал другое объяснение, что произошла ошибка. Вместе с тем, еще один член комиссии Иван Дзюба, руководитель управления по внутренней безопасности Генпрокуратуры Украины, убеждал журналистов, что Власенко таки находился на заседание конкурсной комиссии.
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Сомнения относительно правдивости протокола могут быть и относительно избрания руководителей к Прилуцкой местной прокуратуры Черниговской области, поскольку их также избирали за отсутствия Власенко 30 октября, но заснять заседания журналисты не успели.