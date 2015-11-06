Украинскому флоту нужны "глаза" для патрулирования территориальных вод

Об этом говорится в сообщении волонтерского проекта "Вернись живым", опубликованном на странице в Facebook.

Отмечается, что "Сагайдачный" постоянно выходит в море для патрулирования, где часто фиксирует, что российские суда заходят в территориальные воды Украины.

Согласно сообщению, фрегат "Гетман Сагайдачный" и до сих пор использует устаревший радар для рыболовецких судов, который Украине передали американцы много лет назад. Несмотря на несовершенство техники опытная команда фрегата выполняет задачи на отлично, однако это дается непросто.

"Во время сложных маневров, например, тех же международных учений, иногда до десяти членов экипажа должны просчитывать необходимые данные вручную. Но у более новейшей техники есть возможность получать и работать с таким объемом данных, что любое количество людей с этим не справится", – цитируют волонтеры члена экипажа.

Следовательно, команде "Сагайдачного" нужна НРЛС FURUNO FAR-2117/27. Эта модель имеет в два раза большую дистанцию работы, а следовательно даст команде возможность "видеть" в два раза больше. Она может автоматически сопровождать и просчитывать параметры движения всех целей в радиусе работы (текущая техника на фрегате этого не умеет), а также имеет синхронизацию со спутниковой системой автоматической идентификации целей, которая позволит быстро отличить гражданские корабли от потенциальной угрозы. Эта техника не только "развяжет руки для выполнения других задач по меньшей мере десяти специалистам, но и выведет их работу на качественно новый уровень".

По данным волонтеров, военные смогли найти поставщика, который согласен продать радар по цене в 11 тысяч долларов (аналогичные модели стоят около 20 тысяч долларов).