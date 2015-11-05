ВСЮ внесет представление на увольнение судьи Киреева, который судил Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСЮ, по результатам заседания совета председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк заявил, что решение совета основывается на выводах Европейского суда по правам человека по делу «Тимошенко против Украины».

«Это открывает путь к решению вопроса об ответственности всех судей, в действиях которых решениями ЕСПЧ было констатировано нарушение Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», – сказал председатель ВСЮ.

Напоминается, что 5 августа 2011 года Печерский районный суд г. Киева вынес постановление об изменении подсудимой Тимошенко меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

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В сообщении также отмечается, что в ВККСУ и ВСЮ поступило более 800 обращений граждан, народных депутатов Украины и других лиц относительно проверки действий Киреева.

Как известно, Киреев в 2011 году приговорил бывшего премьер-министра Тимошенко к 7 годам заключения.

В начале апреля 2014 года ГПУ открыла уголовное производство против судьи Киреева за вынесение неправосудного приговора. Летом 2014 года Киреева объявили в розыск.