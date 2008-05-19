Луценко: Киевсовет мастерски придумывает коррупционные схемы

Лидер блока НУ-НС на выборах в Киевсовет Юрий ЛУЦЕНКО называет нынешний Киевсовет "рассадником ноу-хау коррупционных схем".

Как сообщает пресс-служба "Народной самообороны", об этом он заявил в эфире "5 канала.

«Из Киевского совета исходят ноу-хау коррупционных схем, а затем они тиражируются по другим городам Украины», - убежден Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, как только в Киеве «придумали псевдостуденческие кооперативы, эта схема пошла по всей стране». Поэтому, убежден он, легче такие схемы перекрывать в Киевсовете, чем потом ловить подобные схемы по всей стране.

«То, что происходит в Киеве, тиражируется потом в других городах. Так мне легче ее закрыть раз и навсегда там, чем потом по всей стране ловить эту схему», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В качестве примера подобных схем, он привел случай, произошедший с 500 га Потемкинского исторического парка в Кировограде, территория которого была разделена на подставных лиц и зависимых рабочих. К счастью, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, в милиции и прокуратуре нашлись «принципиальные люди, которые это дело прикрыли».

В контексте изложенного Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что стоит Киев сделать образцом для других городов, «потому что Киев – локомотив реформ. Сегодня же он стал локомотивом популизма, безответственности и коррупции». «Если бы на примере Киева показать, как должна жить страна, то я уверен, что это было бы ответственное задание для любого политического лидера», – подчеркнул он.