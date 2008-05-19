С апреля наблюдается снижение объемов ипотечного кредитования

В Украине с апреля этого года наблюдается снижение объемов ипотечного кредитования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник аналитического отдела Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА) Ирина КОВАЛИШИН.

По ее словам, снижение объемов ипотечного кредитования связано с низким уровнем ликвидности денежной системы страны.

В то же время она считает, что ситуация со снижением объемов кредитования не является кризисной, поскольку рост ипотечного рынка все же присутствует. По данным УНИА, за первый квартал т.г. рост рынка ипотеки составил 13,9% - до 7,9 млрд. грн.

Эксперт отметила, что в конце 2007 г. - начале 2008 г. украинские банки располагали достаточным количеством гривневых ресурсов, а на сегодня кредитование опережает наращивание депозитной базы банков в 2 раза. При этом на доверие к банковской системе влияет высокий уровень инфляции и рост цен.

По данным И.КОВАЛИШИН, по состоянию на 1 апреля т.г. средняя ставка по ипотечным кредитам в гривне в Украине составляла 15,25%, на сегодня в большинстве банков она выросла до 18%, а в некоторых случаях - до 20-24%. При этом некоторые банки приостановили выдачу кредитов в национальной валюте.

В то же время украинским банкам становится все труднее привлекать международные ресурсы в связи с ипотечным кризисом в США, сопровождающимся ростом ставок и рисков.

По словам эксперта, за первый квартал т.г. ставка по ипотечным кредитам в долларах и евро выросла на 0,5%. По состоянию на 1 апреля, средняя ипотечная ставка в долларах составляет 13%, в евро - 12,5%. Средняя ипотечная ставка в иностранной валюте на сегодня составляет 14-14,5%.

И.КОВАЛИШИН отметила, что официально банки не уменьшили сроки кредитования и продолжают выдачу кредитов на 20-30 лет.

В то же время, по мнению эксперта, среди тенденций, начавшихся в прошлом году, наблюдается переориентация ипотечного кредитования на потребительское.

По данным УНИА, за первый квартал этого года в общем объеме выданных кредитов 37,5% приходилось на приобретение жилья, а 57,1% - на потребительские цели под залог жилья.

Справка УНИАН. Украинская национальная ипотечная ассоциация (УНИА) объединяет 37 организаций, работающих на рынках финансов и недвижимости, и представляет интересы 90% ипотечного сектора по объемам выданных кредитов. Целью создания и деятельности УНИА является развитие ипотечного рынка Украины.