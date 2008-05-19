Как пройти таможню без проверки с 10 тысячами долларов в чемодане?

Государственная таможенная служба Украины обратилась к Национальному банку Украины с инициативой увеличить норму ввоза в Украину иностранной валюты через «зеленый коридор» с 3 тыс. долл. до 10 тыс. евро. Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, на сегодня нормы законодательства предусматривают ввоз такого количества валюты при условии обязательного письменного декларирования - так называемый «красный коридор».

В сообщении Гостаможслужбы отмечается, что предлагаемые изменения позволят привести украинское законодательство в соответствие с нормами европейского сообщества.

Справка УНИАН. Правила перемещения валюты через границу Украины определяются «Инструкцией о перемещении валютных ценностей и платежных средств через таможенную границу Украины», утвержденной постановлением Правления НБУ от 12 июля 2000 года №283.

При этом при перемещении через границу не более 3 тыс. долл. граждане могут воспользоваться «зеленым коридором».