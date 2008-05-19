Ющенко собрал управлящих ЕБРР в Старом арсенале

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пожелал Европейскому банку реконструкции и развития процветания. Об этом он заявил сегодня на церемонии закрытия Ежегодного собрания Совета управляющих ЕБРР, которая состоялась сегодня в помещении культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал» в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЮЩЕНКО поблагодарил ЕБРР за решение провести нынешнее собрание Совета управляющих в Киеве. «Для Украины большая честь за последние десять лет во второй раз принимать годовое собрание ведущего финансового института Европы», - сказал глава Украинского государства.

Президент отметил, что закрытие Собрания происходит в историческом месте - корпусе Старого арсенала, построенного в конце XVIII века немецким архитектором Иоганном Меллером. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в этих стенах, которые раньше хранили оружие, вскоре будет открыт один из наибольших в Европе музейных комплексов «Художественный арсенал». Воплощение больших амбициозных проектов является ярким свидетельством возрождения Украины, отметил он.

Президент пожелал Европейскому банку реконструкции и развития процветания и выразил надежду, что сотрудничество Украины с ЕБРР и в дальнейшем успешно будет развиваться.

В мероприятии также приняла участие жена Президента Екатерина ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ежегодное собрание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития проходило в Киеве 18-19 мая 2008 года.