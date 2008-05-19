В Киеве убит агитатор от Блока Катеринчука

Сегодня вечером в Киеве, возле станции метро “Арсенальная”, убит агитатор от Блока Николая Катеринчука.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Киеве, инцидент произошел около 19.00 неподалеку от входа в станцию метро - возле пешеходного перехода. По имеющейся на данное время информации милиции, неизвестный ударил ножом 19-летнего парня, жителя Николаевской области, который был одет в футболку с названием Блока Катеринчука.

Информация об этом поступила в милицию в 19.04 от сотрудников “скорой помощи”. Потерпевший умер от полученного ранения по дороге в больницу.

Киевская милиция обращается ко всем гражданам, ставшим свидетелями преступления, с призывом обратиться к милиции по телефону 02.

В ЦОС заметили, что убийство агитатора мог совершить мужчина, которому на вид 35-40 лет. Имеет длинные, русые волосы с сединой. На лице имеет следы повреждений, в частности, травму носа. Был одет в коричневую рубашку, темные брюки и темные сапоги. Имел при себе 2 черных полиэтиленовых пакета.