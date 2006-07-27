На симферопольском вокзале появился VIP-зал с сауной и баром

Крымская дирекция Приднепровской железной дороги ввела в эксплуатацию на вокзале Сифмерополя круглосуточный VIP-зал ожидания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма Крыма со ссылкой на дирекцию Приднепровской железной дороги.

По информации дирекции, VIP-зал на железнодорожном вокзале крымской столицы создан путем реконструкции одного из залов ожидания. Этот процесс занял около 3-х месяцев. На реконструкцию потребовалось 500 тыс. гривен.

По информации крымской дирекции, в зале повышенной комфортности установлены телевизоры, мягкая мебель, есть душевая, сауна и бар. "По сути, это не только зал ожидания, но и сервис-центр", - отмечают в Крымской дирекции Приднепровской железной дороги.

Кроме того, дирекция намерена в ближайшее время ввести в эксплуатацию новый гостиничный комплекс на вокзале Симферополя.