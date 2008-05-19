Нацбанк: инфляция по итогам года не достигнет 20%

Уровень инфляции в Украине по итогам 2008 года составит менее 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО cегодня в ходе презентации Украины на деловом форуме ЕБРР.

При этом он отметил, что НБУ ожидает дефляцию в июле, августе и сентябре, так как ожидается хороший урожай в Украине.

При этом зампред Нацбанка отметил, что темпы инфляции ускоряются не только в Украине.

Как сообщал УНИАН, 18 мая председатель Правления Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что НБУ прогнозирует постепенное снижение месячной инфляции. В то же время высокий уровень инфляции в апреле глава Нацбанка объясняет значительным ростом спроса в предпраздничный период.

При этом он отметил, что в НБУ в текущем году не прогнозируют летней дефляции.

Справка УНИАН. Госбюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).