Финансовые разведки Украины и Латвии договорились вместе ходить в разведку

Финансовые разведки Украины и Латвии договорились об активизации сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, 19 мая между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Службой предотвращения отмывания преступных доходов Латвии подписан Договор о сотрудничестве в делах касательно противодействия финансовой преступности.

По информации пресс- службы, председатель Госфинмониторинга Украины Игорь ЧЕРКАССКИЙ, в частности, сказал: «Достигнута договоренность с латвийскими коллегами на предмет того, что в случае поступления от Госфинмониторинга Украины подтвержденной информации, финансовая разведка Латвии будет осуществлять мероприятия по блокировке на счетах латвийских банков средств сомнительного происхождения. Аналогичные соглашения о сотрудничестве Госфинмониторинг Украины подписал с финансовыми разведками Литвы, Кипра, Эстонии, Великобритании, Канады и еще 32 странами мира».