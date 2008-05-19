Крымские спасатели собираются взорвать музейный экспонат

Крымские спасатели собираются уничтожить 200-килограммовую глубоководную якорную морскую мину образца 1903 года, которая полвека хранилась в Крымском республиканском краеведческом музее как экспонат.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, отметив, что боеприпас в ходе проверки вызвал у специалистов подозрения в его 100-процентной безопасности.

Подобные мины использовались против кораблей, чтобы не дать противнику пристать к берегу. По словам сотрудников музея, боеприпас находится у них как экспонат уже почти 50 лет, был завезен в послевоенные годы.

«Обнаруженная 105-летняя «долгожительница» когда-то принадлежала русской армии. У мины были спилены взрыватели, так что взорваться, по словам саперов, она «сама по себе» не могла. Однако при более детальном изучении специалисты пришли к выводу, что внутри нее может находиться до 12 кг взрывчатого вещества. Поэтому, несмотря на ее возраст и музейную ценность, экспонат было решено удалить из коллекции музея», - сообщает крымский Главк МЧС.

Музейную мину с помощью крана погрузили в машину и отправили на специальный полигон для дальнейшей экспертизы и уничтожения, заявили в МЧС.

Вместе с тем, по некоторым данным, в музее надеются, что мина не так опасна, как говорят спасатели, и экспонат все-таки вернут.