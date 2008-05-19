В Донецкой области в поликлинике зарезали детского хирурга

В городе Горловка Донецкой области в поликлинике неизвестный убил ножом детского врача-хирурга.

Как сообщили УНИАН в областном Управлении здравоохранения, 17 мая неизвестный мужчина ворвался в кабинет, где вел прием детский врач-хирург, и нанес ему ранение ножом в шею. После этого преступник скрылся.

У пострадавшего оказалась перерезанной сонная артерия, в результате чего он скончался.

Милиция г. Горловки ведет активные поиски преступника, однако они пока безуспешны.