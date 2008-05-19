В Донецкой области в поликлинике зарезали детского хирурга
17:23, 19 мая 2008Общество
1590 0
Убийца скрылся
В городе Горловка Донецкой области в поликлинике неизвестный убил ножом детского врача-хирурга.
Как сообщили УНИАН в областном Управлении здравоохранения, 17 мая неизвестный мужчина ворвался в кабинет, где вел прием детский врач-хирург, и нанес ему ранение ножом в шею. После этого преступник скрылся.
У пострадавшего оказалась перерезанной сонная артерия, в результате чего он скончался.
Милиция г. Горловки ведет активные поиски преступника, однако они пока безуспешны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter