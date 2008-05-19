В России умерла Римма Казакова

Сегодня на 77-м году жизни скончалась известная поэтесса, первый секретарь Союза писателей Москвы Римма Казакова.

Об этом передает Газета.ru со ссылкой на информацию Союза писателей российской столицы.

По данным издания, смерть поэтессы наступила около 13 часов. В последние дни она находилась в подмосковном санатории, расположенном в Одинцовском районе в поселке Перхушково.

«Римма Федоровна скончалась внезапно, смерть наступила около 13 часов дня», - сообщили в Союзе писателей.

По предварительной информации, причиной смерти поэтессы стал оторвавшийся тромб.