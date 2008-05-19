В России умерла Римма Казакова
16:49, 19 мая 2008Общество
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Поэтессе было 77 лет
|Римма Казакова
Об этом передает Газета.ru со ссылкой на информацию Союза писателей российской столицы.
По данным издания, смерть поэтессы наступила около 13 часов. В последние дни она находилась в подмосковном санатории, расположенном в Одинцовском районе в поселке Перхушково.
«Римма Федоровна скончалась внезапно, смерть наступила около 13 часов дня», - сообщили в Союзе писателей.
По предварительной информации, причиной смерти поэтессы стал оторвавшийся тромб.
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