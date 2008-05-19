Пора готовиться к похолоданию: до 12-17°, шквалы, грозы, град

Завтра, 20 мая, в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, местами сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на остальной территории будет переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ночью и утром пройдут отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преобладать южный и юго-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат – порывы до 30-35 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, в западных областях и на побережье морей 18-23°; в Карпатах ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.

21 и 22 мая в западной части страны прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди с грозами, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории – переменная облачность, без осадков. Ветер южный и юго-западный, в западных областях – северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 23-28°, в южных и восточных областях местами 30°, в западных областях 16-21°; на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 12-17°.

23-24 мая ожидаются дожди, местами грозы, лишь 23 мая на крайнем востоке страны, 24 мая в западных и северных областях без существенных осадков. Также синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры ночью (кроме восточной части и Крыма) до 7-13°, в западных и северных областях – до 2-8° тепла, на северо-западе на почве возможны слабые заморозки; днем – до 12-18° тепла, в южной и восточной части – до 17-23°.

В Киеве и области 20 мая будет переменная облачность. Ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29° (в Киеве 26-28°).

21 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, 22 мая – облачная погода с прояснениями, дожди с грозами, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

23 мая пройдут дожди, местами грозы, 24 мая без существенных осадков. Ожидается снижение температуры: 23 мая ночью 9-14°, днем 15-20°; 24 мая ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.