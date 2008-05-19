Евровидение-2008: на кого ставят букмекеры

В понедельник пройдет первый полуфинал «Евровидения-2008», во вторник - второй, на котором под номером 4 выступит наша конкурсантка Ани Лорак. Букмекеры продолжают принимать ставки.

Вот уже третью неделю в ведущих европейских букмекерских конторах лидирует участник от России Дима Билан. Его шансы на победу 1/3 - 1/4 (то есть за каждый поставленный доллар можно выиграть четыре). Подобное единодушие случается не часто. Даже Мария Шерифович и Верка Сердючка в прошлом году не имели столь однозначного прогноза, отмечает "Сегодня".

Вообще букмекеры разных стран почти уверены в пятерке лидеров: 2–3-е места — Сербия и Армения (1/6, 1/7), 4-е — Украина (1/7, 1/8), а замыкает пятерку Швеция (1/9 — 1/13).

Европейцы шокированы размахом подготовки выступления российского певца. Музыкальное сопровождение ему обеспечит знаменитый скрипач Эдвин Мартон. Причем играть он будет на настоящей скрипке Страдивари. Само появление такого инструмента на публике - настоящее событие для ценителей музыки. На льду откатает показательное выступление олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Пятиметровый каток сделан из специального пластика, имитирующего настоящий лед.

В Украине ставки начали принимать еще в феврале. Как уверяют букмекеры, в основном ставки не превышают 200 гривен. Большого ажиотажа не наблюдается. На победу Сердючки в прошлом году ставили примерно столько же. Но самих ставок было в несколько раз больше.