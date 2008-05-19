В донецком суде ”Грифон” до потери сознания избил журналиста

В Донецке в минувшую пятницу сотрудники подразделения "Грифон" избили журналиста газеты "Остров" Игоря НЕЖУРКО, помощника народного депутата Украины Геннадия ЗАДЫРКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ в Донецкой области, И.НЕЖУРКО присутствовал на судебном процессе в Ворошиловском райсуде в качестве журналиста. Этот процесс не был закрытым, но судья потребовал покинуть зал заседания. После попытки журналиста поинтересоваться причиной запрета, сотрудники подразделения "Грифон", по указанию судьи, вывели его из зала заседания и избили, говорится в сообщении пресс-службы.

Примечательно, что И.НЕЖУРКО предварительно представился помощником народного депутата и журналистом, предъявил подтверждающие документы, однако, это никак не подействовало на охранников.

В пресс-службе отметили, что в результате избиения, И.НЕЖУРКО получил сотрясение мозга, многочисленные гематомы и был в бессознательном состоянии доставлен машиной "Скорой помощи" из здания суда в ближайшее травматологическое отделение. В связи с отсутствием Донецкой прописки, после оказания первой медицинской помощи, в госпитализации ему было отказано. Коллеги И.НЕЖУРКО отвезли его домой в Горловку, где его состояние ухудшилось.

Пресс-служба также сообщила, что у журналиста при его избиении одним из сотрудников "Грифона" был отобран мобильный телефон.