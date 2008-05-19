Пьяный хулиган покусал милиционера при исполнении

В Полтавской области пьяный правонарушитель укусил милиционера.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области, вчера в дежурную часть Пирятинского райотдела поступил вызов о хулиганском поведении нетрезвого мужчины в общественном месте.

Правоохранители оперативно успокоили правонарушителя и с целью установления степени алкогольного опьянения транспортировали 47-летнего хулигана в центральную райбольницу Пирятина. Здесь задержанный непредвиденно стал оказывать сопротивление сотрудникам милиции – он попытался откусить палец сержанту милиции, исполнявшему свой долг.

"Очевидно, если бы правонарушитель осознавал, чем для него закончится подобное поведение, то непременно подчинился бы требованиям правоохранителей и его история ограничилась бы только административным протоколом. Однако, фактические последствия его агрессии (пирятинский хулиган нанес милиционеру легкие телесные повреждения) стали поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нанесение работнику милиции легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей)», - заявили в ЦОС.