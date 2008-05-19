В Донецкой области 90 людей попали в больницы после прививки

В лечебных учреждениях Донецкой области находится 90 человек, из них 83 - дети, которые обратились с жалобами на ухудшение самочувствия после прививок против кори и краснухи (вакцина ZA 26-X).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7.00 19 мая в больницах г. Донецка находится 31 человек (из них 28 детей), в г. Краматорске - 47 детей, в г. Мариуполе - 3 детей, в г. Шахтерске - 2 человека (из них 1 ребенок), в г. Селидово - 3 людей, в Марьинском районе - 3 детей и в Первомайском районе - 1 ребенок.

Причины ухудшения состояния здоровья госпитализированных выясняются. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения и МЧС.