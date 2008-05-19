Во втором полугодии инфляция составит всего 3% - прогноз главы НБУ
08:04, 19 мая 2008Общество
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Пик подорожания товаров уже позади?
|Владимир Стельмах
По его словам, пик подорожания товаров уже позади, он пришелся на март.
Стельмах отметил, что совместные действия НБУ и правительства уже дают результаты, но окончательно под контроль цены удастся взять только через 6 месяцев. В течение этого периода Нацбанк будет продолжать влиять на цены валютным курсом и ограничением кредитной активности банков.
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