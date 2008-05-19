Во втором полугодии инфляция составит всего 3% - прогноз главы НБУ

Цены в Украине растут все медленнее, и во втором полугодии инфляция составит всего 3 процента по сравнению с нынешними 13-ю. Такой прогноз обнародовал глава Национального банка Украины Владимир Стельмах.

По его словам, пик подорожания товаров уже позади, он пришелся на март.

Стельмах отметил, что совместные действия НБУ и правительства уже дают результаты, но окончательно под контроль цены удастся взять только через 6 месяцев. В течение этого периода Нацбанк будет продолжать влиять на цены валютным курсом и ограничением кредитной активности банков.

ICTV