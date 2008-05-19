Ющенко: нерезиденты смогут давать кредиты в национальной валюте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в ближайшее время планирует внести в Верховную Раду законопроект, который позволит нерезидентам предоставлять кредиты в национальной валюте Украины. Об этом он сообщил, открывая первое заседание Совета управляющих ЕБРР, проходящее в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил, что в ближайшее время планирует внести в парламент проект закона, который был разработан при участии ЕБРР.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в случае принятия закон даст возможность нерезидентам, международным финансовым организациям предоставлять кредиты в национальной валюте Украины.

По его словам, в настоящее время банковская система в Украине остается стабильной. Как подчеркнул Президент, в прошлом году Украина проводила сдержанную денежную политику.