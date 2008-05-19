Тимошенко надеется на инвестиции ЕБРР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется на инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в энергетическую и аграрную сферы нашего государства. Об этом она заявила, выступая на заседании Совета управляющих ЕБРР в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Я очень рассчитываю, что Вы будете нашими партнерами во всех программах по энергосбережению, потому что такие дорогие энергоресурсы так бессмысленно расходовать не имеет права ни одна страна», - подчеркнула премьер-министр.

Она также высказала надежду, что банк будет финансировать все проекты по разработке и производству альтернативных источников энергии. «Мы много говорим о биосырье, об альтернативных источниках и я бы очень просила, чтобы Ваши усилия и инвестиционная политика были направлены на программы в этой перспективной области», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Также в связи с высокими темпами подорожания продуктов питания она высказала надежду на инвестиции ЕБРР в аграрный сектор.

«Я рассчитываю, что Ваши финансовые возможности поддержат Украину в развитии аграрного производства», - заявила премьер-министр, подчеркнув, что в нынешнем году урожай зерновых ожидается в два раза больше, чем в прошлом.

«Такие возможности и мощности, которые есть в Украины в аграрном секторе могут в полной мере дать результат и Украине, и миру, если мы с Вами объединим усилия». – акцентировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также высказала благодарность руководству банка за многолетнюю и продуктивную работу, в результате которой реализовано 160 проектов на 3,5 млрд. евро.