ЕБРР заинтересован инвестировать в экономику Луганска

Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в инвестировании средств в экономику Луганска

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, об этом заявил директор по инфраструктуре ЕБРР в Украине Жан-Патрик МАРКЕ во время визита в Луганск.

По его словам, банк заинтересован в инвестировании средств в экономику города, в частности, предоставит возможность осуществления заимствований на выгодных условиях для подготовки и воплощения проектов по развитию и реконструкции инфраструктуры города.

Кроме того, в рамках сотрудничества предусматривается также предоставление грантов для инвестирования средств в разные отрасли экономики.

В ходе визита делегации ЕБРР в Луганск был очерчен круг проблем, которые можно будет решить благодаря сотрудничеству с ЕБРР. Прежде всего, это коммунальная теплоэнергетика, городской транспорт, реконструкция устаревшего жилого фонда, ремонт и реконструкция мостов и путепроводов. Было решено создать рабочую группу для более подробного изучения актуальных проблем города и определения приоритетных вопросов сотрудничества.

Уже сейчас первоочередным заданием городские власти признали обеспечение реализации программ энергосбережения и восстановления теплового хозяйства.