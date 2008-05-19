Как поставить произодство осетров ”на конвейер”?

Впервые за годы независимости Украины на территории Бердянского района Запорожской области организовано воспроизводство рыб осетровых пород в искусственных условиях и их промышленное разведение.

Как сообщили УНИАН в Запорожской облгосадминистрации, создание первого в независимой Украине нового осетрового завода - ООО "Бердянский осетровый завод" - совместный проект госпредприятия "Азовский центр ЮгНИРО" и рыболовецкого предприятия "Бриз".

В рамках реализации данного проекта на территории Бердянского района уже построено 9 прудов (4 для содержания производителей и 5 нерестовых) общей площадью более 4 га. На заводе ведутся работы по созданию прудов для нагула молоди и инкубационного цеха с замкнутым водоснабжением и бассейнами, позволяющего полностью контролировать условия среды: обеспечивать круглый год температуру воды в 20-22 градуса, освещение и кормление, отмечается в сообщении.

В ближайшее время на новом предприятии впервые за годы независимости будет начат процесс воспроизводства рыб осетровых пород в искусственных условиях, - сообщили в ОГА, отметив, что проектная мощность завода составляет 2 млн. шт. осетровых и 10 млн. шт. судака в год.