Тимошенко еще не решила, продавать ли ОПЗ

На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины планируется рассмотреть вопрос о продаже Одесского припортового завода.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Отвечая 18 мая на вопрос, планирует ли правительство отменить продажу ОПЗ 20 мая либо все таки продавать предприятие, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Завтра этот вопрос мы будет обсуждать на заседании Кабмина».

Справка УНИАН. 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведения конкурса - 20 мая.

15 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

25 апреля представленный премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО коллективу ФГИУ как и.о. председателя Фонда Андрей ПОРТНОВ сообщил, что Окружной административный суд города Киева 24 апреля принял решение об остановке приказов Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

Между тем, В.ЮЩЕНКО повторно остановил действие распоряжения Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о проведении конкурса по продаже ОПЗ. После чего премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО поручила исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества А.ПОРТНОВУ не выполнять указы Президента от 25 апреля относительно руководства Фонда госимущества и приостановки конкурса по приватизации Одесского припортового завода. 5 мая Одесский областной хозяйственный суд своим определением запретил осуществлять какие-либо действия по продаже Одесского припортового завода. Данное определение вынесено в обеспечение иска депутата горсовета Одессы Алексея ГОНЧАРЕНКО (Партия регионов).

А.ПОРТНОВ тогда заявил, что данное судебное определение будет обжаловано.

По информации пресс-службы Кабинета министров, конкурс по продаже пакета акций Одесского припортового завода состоится 20 мая в Доме правительства.

Антимонопольный комитет Украины сообщил, что на рассмотрении в АМК находятся заявления 7 компаний, которые планируют принять участие в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода. Ни по одному из заявлений решение пока не принято.

Ранее назначенный Кабинетом министров и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей ПОРТНОВ называл три компании, которые допущены к приватизации Одесского припортового завода: «Нитроферт» (Эстония), «Еврохим» (Россия) и «Нортима» (Украина).

16 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил правительству и ФГИУ осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.