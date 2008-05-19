НБУ положительно оценивает выпуск ЕБРР облигаций в гривне
00:03, 19 мая 2008Общество
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Они могут заинтересовать и физических лиц
|Владимир СТЕЛЬМАХ
«Мы бы очень хотели, чтобы другие инвесторы шли сюда именно в национальной валюте», - отметил В.СТЕЛЬМАХ.
При этом он подчеркнул, что такой инструмент, как гривневые облигации, может быть интересным и для физических лиц.
По словам В.СТЕЛЬМАХА, сейчас у населения Украины «на руках» находится свыше 110 млрд. грн.
Как сообщал УНИАН, НБУ еще в апреле 2007 года выдал разрешение ЕБРР на кредитование в гривне.
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