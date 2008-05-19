НБУ положительно оценивает выпуск ЕБРР облигаций в гривне

Национальный банк Украины положительно оценивает намерения Европейского банка реконструкции и развития выпускать облигации, номинированные в гривне. Об этом заявил председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ журналистам в воскресенье, передает корреспондент УНИАН.

«Мы бы очень хотели, чтобы другие инвесторы шли сюда именно в национальной валюте», - отметил В.СТЕЛЬМАХ.

При этом он подчеркнул, что такой инструмент, как гривневые облигации, может быть интересным и для физических лиц.

По словам В.СТЕЛЬМАХА, сейчас у населения Украины «на руках» находится свыше 110 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, НБУ еще в апреле 2007 года выдал разрешение ЕБРР на кредитование в гривне.