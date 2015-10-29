Фотограф снял впечатляющие "молочные волны" облаков над украинскими Карпатами (видео)

"Карпаты не подвели. Почти сутки съемок, карта за картой, батарея за батареей, взлет за взлетом, чай, кофе, печеньки и не самый простой путь обратно…получилось передать все, что хотелось и именно так, как видели это мы: завораживающая красота природы и грозный характер стихии, острожные волны облаков и целеустремленные хороводы звезд, безостановочное движение, только лишь кажущееся хаотичным и течение времени. Короткого, быть может, но времени", - написал на своей странице в Facebook фотограф Антон Бородавка.

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