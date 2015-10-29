Фотограф снял впечатляющие "молочные волны" облаков над украинскими Карпатами (видео)
Фотограф создал впечатляющее видео "молочных волн" облаков над украинскими Карпатами.
"Карпаты не подвели. Почти сутки съемок, карта за картой, батарея за батареей, взлет за взлетом, чай, кофе, печеньки и не самый простой путь обратно…получилось передать все, что хотелось и именно так, как видели это мы: завораживающая красота природы и грозный характер стихии, острожные волны облаков и целеустремленные хороводы звезд, безостановочное движение, только лишь кажущееся хаотичным и течение времени. Короткого, быть может, но времени", - написал на своей странице в Facebook фотограф Антон Бородавка.
Читайте такжеСеть покоряет ролик о красоте украинской земли, снятый с высоты птичьего полета (видео)
Автор ролик признался, что им с коллегой посчастливилось насладиться одним из самых потрясающих зрелищ в жизни