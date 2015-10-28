На Луганщине обнаружили тайник боеприпасов для подрыва моста - СБУ

10:22, 28 октября 2015
Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили вблизи села Крымское Луганской области на берегу Северского Донца тайник боеприпасов для подрыва моста.

sbu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители изъяли из тайника 19 зарядов калибра 122 мм, два выстрела к пушке Д-30, а также запал УЗРГМ-2, модернизированный для моментального срабатывания.

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По заключению специалистов, обнаруженные боеприпасы предназначены для подрыва моста или переправы или для установки мощной растяжки (фугаса).

Отмечается, что продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.

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