Украинцев номинировали на международную премию "Peace and Sport" в Монако

Это одна из самых престижных наград в области мира и спорта. Премия основана в 2007 году и вручается в 9 различных номинациях под патронатом Принца Монако Альберта II.

Победителей в номинациях определяют 80 знаменитых и титулованных выдающихся спортсменов: "Чемпионы ради мира".

Финал и награждение победителей состоятся 26 ноября 2015 года, которое состоится в Монако во время Международного форума "Реасе and Sport" где будут присутствовать гости из более 100 стран мира.

Забег Мира – это глобальная инициатива, направленная на демонстрацию единства народов Европы в стремлении к мирной жизни. Главным средством проекта, как символ мира, участники выбрали спорт и в частности бег, объединяющий миллионы людей, независимо от их социального статуса, политических, культурных, этнических, гендерных признаков.

Команда Забега Мира: общественный деятель Виктор Мазярчук, маркетолог Роман Жорин, предприниматель Игорь Новиков, финансисты Ксения Джуган и Наталья Мартиашвили, инженер Геннадий Кузнецов, ювелир Иван Артеменко, марафонцы Станислав Лазюта и Иван Гурин, спортивный менеджер Дмитрий Бабенко, менеджер внешнеэкономической деятельности Алексей Кононенко, журналист Сергей Попов.

21 марта 2015, в годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, команда отправилась в беговую путешествие по Европе. 49 дней, более 8500 км, 14 европейских стран. Один за одним члены команды преодолевали невероятные расстояния, невзирая на время суток, погодные условия и другие препятствия. Команда “Забега Мира” вернулась в Украину 8 мая 2015 года.