В Киеве адвокаты вышли на митинг с требованием улучшить условия заключения (видео)
10:46, 27 октября 2015Общество
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В Киеве под Лукьяновским СИЗО митингует несколько десятков адвокатов за улучшение условий заключения.
Скриншот видео 17 канала / Youtube
Об этом сообщает "112 Украина".
"Сейчас они озвучивают свои требования, среди них - это приведение следственных кабинетов в надлежащее санитарное состояние, устранения препятствий общения с клиентами их и внедрение общения с подзащитными через интернет. Аналогичные акции должны состояться и в других городах Украины. Адвокаты также подготовили петицию, которую они сейчас должны передать руководителям СИЗО", - говорится в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, в каких условиях живут заключенные в Лукаьяновском СИЗО.
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