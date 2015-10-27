В Киеве адвокаты вышли на митинг с требованием улучшить условия заключения (видео)

Об этом сообщает "112 Украина".

"Сейчас они озвучивают свои требования, среди них - это приведение следственных кабинетов в надлежащее санитарное состояние, устранения препятствий общения с клиентами их и внедрение общения с подзащитными через интернет. Аналогичные акции должны состояться и в других городах Украины. Адвокаты также подготовили петицию, которую они сейчас должны передать руководителям СИЗО", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, в каких условиях живут заключенные в Лукаьяновском СИЗО.