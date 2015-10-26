В Краматорске презентовали книгу "Кланяемся низко украинскому солдату"

Об этом сообщает Hi.dn.ua со ссылкой на волонтера и местную учительницу Оксану Проселкову.

"Еще летом я обращалась с просьбой прислать хотя бы один экземпляр этой книги для работы в направлении национально-патриотического воспитания учащихся. Неожиданные 24 книги. Спасибо покорнейше, даже не знаю конкретно кому и за щедрый подарок, и за помощника, военного водителя, который меня спрашивал, не боюсь ли я с укропом ездить? Нет, не боюсь, ребята, я вами горжусь, а мой ребенок вас называет "нашими защитниками". Еще раз большое спасибо от учителей и библиотекарей города за щедрый дар", - отметила Проселкова.

По ее словам, все книги будут распределены между школьными библиотеками Краматорска.