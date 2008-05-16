Сегодня Украина стала 152-м членом ВТО

Сегодня, 16 мая 2008 года, вступил в силу ратифицированный Верховной Радой 10 апреля 2008 г. Протокол о присоединении Украины к Марракешскому Соглашению о создании Всемирной торговой организации, и Украина стала полноправным 152-м членом этой организации.

Как сообщили УНИАН в Министерстве экономики Украины, по экспертным оценкам, вступление Украины в ВТО приведет к дополнительному повышению благосостояния населения на 3% и повышению динамики роста ВВП до 2%.

Кумулятивное влияние для отраслей национальной экономики от вступления Украины в ВТО будет иметь позитивный характер.

С момента вступления в ВТО Украина получит режим наибольшего содействия в торговом пространстве всех стран-членов ВТО, то есть одновременное улучшение условий торговли со 151 страной мира, на которые приходится свыше 95% мировой торговли; уменьшение тарифных и нетарифных ограничений на доступ украинских товаров на товарные рынки стран-членов ВТО; возможности защиты интересов украинских производителей согласно процедуре рассмотрения торговых споров Всемирной торговой организации; получение официального статуса переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли с ЕС; отмена квот на экспорт украинской продукции металлургии в ЕС; доступ к более дешевым комплектирующим, оборудованию и сырью; обеспечение недискриминационного транзита товаров и услуг.

В частности, уменьшение тарифов будет выгодным для секторов, которые были относительно незащищенными или имели большую долю промежуточного спроса (а поэтому выигрывают от снижения цен на факторы производства), а улучшение доступа к рынкам будет благоприятным для экспортно-ориентированных секторов, сталкивающихся со значительными торговыми ограничениями на внешних рынках, отмечают в Минэкономики.

Ожидается, что членство Украины в ВТО будет наиболее полезным для металлургической и химической отраслей экономики. “Для этих отраслей самое большее значение будут иметь улучшение доступа на рынок, а также реформа тарифов, и, соответственно, более доступные оборудование и материалы”, - убеждены в Минэкономики.

Ожидается также увеличение на 10% производства кокса и добычи неэнергетических материалов. “За исключением гостиничного и ресторанного бизнеса, который безусловно выигрывает от реформы тарифов и, соответственно, удешевления продукции пищевой промышленности, сектор услуг будет демонстрировать умеренный рост совокупного выпуска. В этом секторе больше всего вырастут объемы услуг связи, где выпуск вырастет за счет снижения барьеров для прямых иностранных инвестиций”, - отмечают в министерстве.

Самый больший рост экспорта произойдет в сельском хозяйстве, химической промышленности и металлургии.

“Потребители получат двойной выигрыш. Во-первых, рост промышленного производства увеличивает реальные доходы на факторы производства, и таким образом доходы домохозяйств. Во-вторых, большее предложение товаров потребления по более низким ценам лучше будет удовлетворять потребности потребителей. Для бедных потребителей наиболее важным является лучшее предложение и сниженная реальная стоимость продуктов питания, в то время как небедные потребители преимущественно выигрывают от улучшения доступности телекоммуникационных и финансовых услуг”, - отмечают в Минэкономики.

Среди рисков в министерстве отмечают заострение конкуренции на внутреннем рынке и необходимость введения новых норм безопасности и качества продукции.

“Следует отметить, что соглашения ВТО не устанавливают требований по качеству товаров, которые реализуются на внутреннем рынке. Это остается компетенцией правительств. Однако от экспортеров страны могут требовать подтверждения соответствия характеристик продукции международным стандартам качества и безопасности. Поэтому необходимость соблюдения международных норм в этих сферах существует объективно, независимо от решения о вступлении в ВТО, поскольку является предпосылкой повышения конкурентоспособности производителей как на внутренних, так и на внешних рынках”, - подчеркивают в Минэкономики.

После получения членства в ВТО ожидается изменение ставок ввозной пошлины как на продовольственные, так и промышленные группы товаров.

На сегодня действующая средневзвешенная тарифная ставка по всей номенклатуре составляет 7,02% (сельское хозяйство 18,19% и промышленность 6,11%). После вступления в ВТО в соответствии со связанными уровнями по всей номенклатуре - 5,09% (сельское хозяйство 10,07% и промышленность 4,77%).

Среднеарифметическая действующая тарифная ставка по всей номенклатуре составляет 6,51% (сельское хозяйство 13,84% и промышленность 4,40%). После вступления в ВТО в соответствии со связанными уровнями по всей номенклатуре - 6,28% (сельское хозяйство 11,16% и промышленность 4,85%).

После вступления в ВТО ожидается увеличение реальной заработной платы населения и повышение эффективности труда; создание условий для роста объемов иностранных инвестиций в экономику Украины как минимум вдвое; создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом с ежегодным увеличением объемов экспорта украинской продукции в ЕС не менее чем на 10%; детенизация импорта на 5-10% ежегодно; оживление производства в металлургической, химической отраслях и аграрном секторе как минимум на 7-10% (от 1,5-2 до 4 млрд. дол. США); ежегодный общий рост производства по меньшей мере на 5-10% и др.

Также ожидается повышение качества товаров и услуг; удешевление отечественных и импортированных товаров и услуг; расширение ассортимента продукции. Вместе с тем, для производителей произойдет существенная либерализация доступа украинских товаров на мировые рынки; снижение расходов ведения внешнеэкономической деятельности; снижение стоимости сырья, промежуточной продукции и инвестиционных товаров; уменьшение потерь экспортеров от дискриминационных ограничительных мер; усиление правовой защиты национального товаропроизводителя путем доступа к существующему в ВТО механизму решения торговых споров; обеспечение недискриминационного транзита товаров и услуг.

Наряду с либерализацией торгового режима и открытием своих рынков для импортной продукции, Соглашениями ВТО предусмотрен разветвленный механизм защиты внутреннего рынка, предусматривающий: специальные защитные меры в случае резкого роста импорта; антидемпинговые меры в случае импорта по демпинговым ценам; компенсационные меры в случае использования запрещенных ВТО субсидий; повышение ставок таможенного тарифа и применения квот в случае существенного ухудшения платежного баланса страны; предоставление государственной поддержки отечественным производителям, в том числе экспортерам; использование субсидий, не оказывающих отрицательного влияния на конкуренцию и направлены на повышение конкурентоспособности отечественных производителей, в том числе экспортеров; предоставление внутренней поддержки для развития сельского хозяйства, в частности, применение специального режима налогообложения.

Членство Украины в ВТО предусматривает уплату ежегодного членского взноса. Объемы суммы взносов определяются на основании методических рекомендаций Комитета по вопросам бюджета, финансирования и управления ВТО. Ввиду того, что Украина получит членство в ВТО не с начала текущего года, размер членского взноса будет рассчитываться на фактическое количество месяцев, которые остались до конца 2008 года, что составит приблизительно 350 тыс. швейцарских франков.

Напомним, что процесс вступления в ВТО Украина начала в 1993 году.