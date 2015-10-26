В Кировоградском горсовете объявили результаты опроса о переименовании города

Об этом сообщает gre4ka.info.

Как сообщается в опросе приняли участие 45 863 человек. Из них более 35 тысяч проголосовали за Елисаветград.

"Сегодня с 8:00 до 17:00 возле всех избирательных участков работали наши группы опроса граждан по вопросу переименования города. После выхода из участка людей, которые проголосовали, им предлагали проголосовать за переименование города. Голосовали люди по паспорту, то есть по месту регистрации и выдавался бюллетень, где представлены 7 названий, люди делали свой выбор и бросали его в ящик. В 17:00 мы рабочие группы привезли в горисполком, чтобы люди не считали абы как, потому что много людей у нас работали на улице. Затем в помещении горсовета и под контролем заполняли протоколы" - рассказал о процессе опроса заместитель Кировоградского городского головы Сергей Колодяжный.

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В свою очередь чиновник убеждает, что нарушений о которых говорят в соцсетях, ему видеть не довелось.

"Я объехал 57 мест и ни одной такой ситуации не видел. Мои коллеги тоже. По моему мнению эти результаты отражают мнение людей", - убеждает Колодяжный.

Далее результаты опроса горсовет попробует подать на рассмотрение Верховной Рады, говорится в сообщении.