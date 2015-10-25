Романа Лубкивского похоронят 26 октября во Львове

Известного украинского писателя и общественного деятеля Романа Лубкивского похоронят в понедельник, 26 октября на Лычаковском кладбище Львова.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

25 октября в Соборе святого Юра состоится заупокойная Архиерейская Литургия и прощание.

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Как сообщал УНИАН, Лубкивский скончался 23 октября в возрасте 74 лет.

Писатель родился 10 августа 1941 года в селе Островок Тернопольской области. Окончил филологический факультет Львовского Национального университета им. И.Франко. Работал заместителем главного редактора литературного журнала "Жовтень". Был одним из основателей Народного Руха Украины, народный депутат Украины первого созыва. В 1990-х был послом Украины в Чехии и Словакии. Также Лубкивский - лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.