На Полтавщине активисты забросали грязью билборды со скрытой агитацией

В Кременчуге Полтавской области активисты забросали грязью бил-борды, которые они считают скрытой избирательной рекламой.

Как сообщил УНИАН экс-член исполкома Леонид Харченко, на билбордах стоит галочка напротив цифры, под которой кандидаты от партии размещены в избирательном бюллетене.

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Он отметил, что на билбордах использованы символика и предвыборные слоганы и цвета одного из кандидатов в мэры.

Активисты потребовали срочно созвать заседание комиссии и вынести предупреждение политической силе за агитацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине «день тишины» перед выборами в местные органы власти.