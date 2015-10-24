На Полтавщине активисты забросали грязью билборды со скрытой агитацией
18:50, 24 октября 2015Общество
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Активисты потребовали срочно созвать заседание комиссии и вынести предупреждение политической силе за агитацию.
Кандидаты продолжили "скрытую" агитацию и в "день тишины" / flickr.com/photos/lancerenok
В Кременчуге Полтавской области активисты забросали грязью бил-борды, которые они считают скрытой избирательной рекламой.
Как сообщил УНИАН экс-член исполкома Леонид Харченко, на билбордах стоит галочка напротив цифры, под которой кандидаты от партии размещены в избирательном бюллетене.
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Он отметил, что на билбордах использованы символика и предвыборные слоганы и цвета одного из кандидатов в мэры.
Активисты потребовали срочно созвать заседание комиссии и вынести предупреждение политической силе за агитацию.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине «день тишины» перед выборами в местные органы власти.
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