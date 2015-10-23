В центре Киева со стрельбой задержали курьеров конвертцентра, который обслуживал одну из политсил

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по оперативной информации, этот "конверт" аккумулировал значительные объемы "теневой" наличности для предвыборной кампании одной из политических партий.

При задержании курьеры конвертцентра пытались скрыться на автомобиле от преследования, но были оперативно задержаны сегодня вечером, 23 октября, на одной из центральных улиц столицы.

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"Один из курьеров открыл огонь по сотрудникам спецслужбы, другой пытался скрыться с большой суммой наличности, которая находилась в автомобиле. Для задержания злоумышленников правоохранители были вынуждены в ответ применить огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины в эти минуты проводит обыски в офисе конвертационного центра и осуществляет все необходимые оперативно-следственные действия, о которых сообщит общественность в ближайшее время, проинформировали в пресс-центре.

Руководство СБУ призывает киевлян с пониманием отнестись к проведению спецоперации с использованием огнестрельного оружия в центре столицы.