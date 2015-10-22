В Хмельницкой области перепечатают почти 67 тысяч избирательных бюллетеней - глава ОИК
Хмельницкая областная избирательная комиссии приняла решение о перепечатке 66700 избирательных бюллетеней в 5 округах в Хмельницкий областной совет.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель комиссии Константин Раац.
Он пояснил, что сегодня в течение дня продолжалась сверка отпечатанных бюллетеней. Определенные неточности члены комиссии обнаружили в округах №№ 3, 23, 53, 73, 83.
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"В частности, мы зафиксировали нарушения вроде того, что были внесены кандидаты, которые не баллотировались по этим округам; неправильно указано отчество одного кандидата; выделена жирным шрифтом фамилия кандидата от "Оппозиционного блока", - сказал председатель комиссии.
Раац добавил, что перепечатка бюллетеней начнется 23 октября в 9 утра.
По данным официального сайта Госреестра избирателей, в Хмельницкой области насчитывается 1 млн. 45 тыс. избирателей.
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Ранее УНИАН сообщал, что все напечатанные Центральной избирательной комиссией бюллетени для Закарпатской области являются недействительными, а это около 900 тыс. Причина – ошибка в названии партии "Объединение "Самопомич", которую в бюллетенях назвали просто "Самопомич", а это, как оказалось, название совсем другой политпартии.
Отмечается, что перепечатка испорченных бюллетеней для Закарпатья обойдется государству почти в 1 миллион гривен.