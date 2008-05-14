Пожар возле Секретариата Президента (фоторепортаж)

Почти 100 пожарных более двух часов гасили пожар в отселенном доме в центре столицы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в городе Киеве, сегодня, 14 мая, около 18.00 в самом центре города на ул. Лютеранской, 32,а (неподалеку от Секретариата Президента Украины) загорелся отселенный дом. В дежурную часть сообщение о возгорании поступило в 18.01. Уже в 18.04 на место пожара прибыли первые спасатели. Огнем были охвачены два последних этажа шестиэтажного отселенного здания. Возникла реальная угроза распространения пламени на крышу и соседние, пристроенные впритык жилые дома. Учитывая сложную ситуацию, пожару был присвоен повышенный ранг «Пожар №2» и к месту очага направлены дополнительные силы и средства МЧС столицы.

Пожар оказался сверхсложным. Самым главным заданием для спасателей стало недопущение распространения огня на два жилых дома. Гашение пожара осложнялось малым давлением в городской водопроводной сети, которое составляло лишь 2 атмосферы, при необходимых четырех. Между тем, пожар распространился на крышу и в целом охватил около 2000 квадратных метров. Потому гасили огонь сразу в нескольких направлениях, беря его в водяное кольцо. Здесь также существовали проблемы. Спецтехника, которая была так необходима и следовала почти из всех районов города, не успевала, ведь пожар произошел в час пик, когда на улицах Киева образовались многочисленные пробки. Восемь автомобилей пожарной и спасательной техники, которые следовали на помощь, оказались в автомобильных заторах.

Лишь в 19.17 удалось остановить последующее распространение огня и локализовать пожар. К счастью, пламя не достигло жилых домов, пожарники фактически спасли их. Полностью пожар был ликвидирован в 19.47. В гашении принимали участие около 100 человек личного состава Главного управления МЧС Украины в городе Киеве из 10 пожарно-спасательных частей с привлечением 18 автомобилей пожарной и специальной техники.

В результате пожара повреждены огнем пятый и шестой этажи дома, а также крыша дома.

Со слов местных жителей, в этом доме не один раз замечали лиц без определенного места жительства, и дом горел не один раз именно по вине бомжей. В апреле 2006 года во время пожара погиб ее виновник - мужчина без определенного местожительства, а в последний раз гасили там огонь в феврале 2007 года.

По предварительным выводам специалистов, причиной этого пожара также стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

Фото Сергея Светлицкого/УНИАН