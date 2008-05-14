МИД требует принять меры для освобождения украинца в Нигерии

Украина передала в Министерство иностранных дел Нигерии ноту с требованием принять все возможные меры с целью освобождения захваченного украинского моряка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В представительстве американской нефтяной компании „Chevron”, судно с сотрудниками которой и было захвачено, подтвердили, что среди захваченных 13 мая с.г. вблизи побережья штата Риверз членов экипажа судна „Lourdes Tide” есть старший механик, гражданин Украины У.

Также в телефонном разговоре с губернатором штата Риверз Ротими АМАЕЧИ было установлено, что судно и экипаж захватили не боевики экстремистской группировки, как сообщалось ранее, а представители одной из местных общин, которая выдвигает требования финансового характера к компании „Chevron”.

Посольство поддерживает постоянную связь с офисом губернатора штата Риверз. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, всего на борту захваченного судна находятся 11 человек, в том числе один украинец. По предварительной информации, за освобождение заложников напавшие требуют выкуп в размере 250 тыс. долларов США.