На Ривненщине лидером "янтарной" ОПГ оказался священник

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в Ривенской области Инна Илючок, в Кузнецовске Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу местных жителей, которые наладили систему незаконной добычи, скупки и продажи янтаря-сырца.

Организатором группировки оказался священник, который привлек к противоправной деятельности своего родственника и старосту прихода.

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Правоохранители изъяли у злоумышленников приспособление для добычи камня, а также свыше 70 кг уникального янтаря. Отдельные экспонаты весят более 500 граммов, являются эксклюзивными и поэтому стоимость каждого определяется индивидуально.

Общая ориентировочная стоимость янтаря по ценам "черного рынка" достигает примерно 5 млн грн.

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21 октября следственным отделом управления СБУ в Ривненской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 УК (нарушение правил охраны или использования недр). Ведется следствие.