Открылся 61-й Каннский кинофестиваль

В Каннах в среду вечером торжественно открылся 61-й Международный кинофестиваль, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Среди кинозвезд, прошедших по знаменитой красной ковровой дорожке во Дворец фестивалей, были Дэннис Хоппер, Кейт Бланшетт, Джиллиан Андерсон, Дэнни Гловек и Гаэль Гарсия Берналь. Специальным сюрпризом открытия Каннского кинофестиваля стало выступление фолк-рокера из США Ричи Хэвенса, исполнившего свой хит времен Вудстока "Freedom".

В конкурсе Каннского кинофестиваля в 2008 году 22 картины. В числе претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" значатся обладатели этой престижной награды прошлых лет, в частности, Вим Вендерс, братья Дарденны, Атом Эгоян, а также другие титулованные режиссеры, например, Клинт Иствуд, Стивен Содерберг, Филипп Гарель, Нури Бильге Джейлан. Возглавляет жюри американский киноактер Шон Пенн.

Каннский кинофестиваль, считающийся самым престижным в мире, закроется 25 мая, когда на торжественной церемонии будет назван обладатель "Золотой пальмовой ветви" и победители в других номинациях.