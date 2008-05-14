Украина надеется на упрощение визового режима с Великобританией
21:27, 14 мая 2008Общество
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Ющенко затронет вопрос
|Александр ЧАЛЫЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.
А.ЧАЛЫЙ сказал, что во время нынешнего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Великобританию планируется обсудить вопрос упрощения визового режима между странами.
«Есть надежда, что результаты будут положительными», - сказал А.ЧАЛЫЙ.
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