Украина надеется на упрощение визового режима с Великобританией

Украина надеется на упрощение визового режима между Украиной и Великобританией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

А.ЧАЛЫЙ сказал, что во время нынешнего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Великобританию планируется обсудить вопрос упрощения визового режима между странами.

«Есть надежда, что результаты будут положительными», - сказал А.ЧАЛЫЙ.