Ющенко дал статус национальных пяти музеям (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил статус национального некоторым заведениям культуры.

Соответствующий указ главы государства от 14 мая размещен на официальном сайте Президента.

Согласно документу, с целью увековечения бессмертного подвига народа во Второй мировой войне, учитывая особое значение уникальных памятников истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и необходимость их сохранения, статус национального предоставлен:

- Государственному музею-заповеднику «Битва за Киев в 1943 году» (Киевская область),

- Музею - мемориальному комплексу «Букринский плацдарм» (Киевская область),

- Государственному историко-культурному заповеднику в г. Корсунь-Шевченковском (в состав которого входит Музей истории Корсунь-Шевченковской битвы) (Черкасская область),

- Музею героической обороны и освобождения Севастополя (в состав которого входит диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года») (город Севастополь),

- Мемориальному комплексу «Высота маршала И.С.Конева» (Харьковская область).

В связи с этим в дальнейшем указанные заведения культуры Президент постановил именовать соответственно:

- Национальный музей-заповедник «Битва за Киев в 1943 году»,

- Национальный музей - мемориальный комплекс «Букринский плацдарм»,

- Национальный историко-культурный заповедник в г. Корсунь-Шевченковском,

- Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя,

- Национальный мемориальный комплекс «Высота маршала И.С.Конева».