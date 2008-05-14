БЮТ оказался не готов к выборам в Киеве

БЮТ, инициировав досрочные выборы в Киеве, оказался абсолютно не готовым к ним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ сегодня на круглом столе в Институте имени Горшенина.

«БЮТ несколько раз менял стратегию предвыборной кампании. А низкий рейтинг ТУРЧИНОВА - это яркий пример того, что киевляне не готовы отдавать голоса за чьего-то «ставленника» сверху», - отметил эксперт.

В то же время политолог выразил обеспокоенность о возможных фальсификациях на финише избирательной гонки. «БЮТ приложил максимум усилий для создания среди избирательных комиссий и подразделений сети собственных коммуникаций. Это вызывает два подозрения. Во-первых, в попытке сорвать процесс выборов скандалом с подсчетом голосов. Это вполне вероятно, потому что БЮТ имеет большое влияние на Центральную избирательную комиссию. Во-вторых, это - искушение пойти самому на нарушение. Не хотелось бы думать, что кто-то пойдет, но такое искушение все же существует», - заметил А.ЕРМОЛАЕВ.