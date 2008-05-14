14-летняя школьница родила дома и выбросила ребенка в окно

В Чернигове ученица 8-го класса одной из общеобразовательных школ родила дома ребенка и выбросила младенца из окна 3-го этажа.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь городского отдела милиции Марина КОРДЫК.

По ее словам, шокирующий случай произошел в областном центре в воскресенье, 11 мая. "Ребенок родился в 7,5 месяца, но был жизнеспособным и, согласно заключению экспертов, умер в результате травм, полученных при падении", - сказала М.КОРДЫК.

В настоящее время школьница находится в больнице, с ней будет работать психолог.

Материалы этого дела из городского отдела милиции переданы на рассмотрение городской прокуратуры.

В городском Управлении образования сообщили, что ни родители, ни учителя не знали о беременности 14-летней девушки. Мать обратила внимание, что дочь пополнела, но не уделила этому большого внимания, учитывая подростковый возраст и гормональные изменения в организме.

Семья, в которой воспитывалась девушка, характеризуется как благополучная.