Глава службы внешней разведки построил роскошный особняк под Киевом (видео)

До 2009 года земля Гвоздей предназначалась для ведения сельского хозяйства, передают "Наші гроші".

Затем целевое назначение изменили на строительство и обслуживание жилого дома.

Сейчас на участке есть четыре дома. Самый большой дом размером 634 кв. м расположен в центре двора. Еще одна постройка похожа на закрытый бассейн. Кроме того, на территории есть футбольное поле, тренажеры, две беседки и детская площадка.

По документам особняк построили в 2013 году. Впрочем, соседи уверяют, что закончили строительство только в этом году, а наиболее активные работы велись после того, как Виктор Гвоздь был назначен главой внешней разведки в начале прошлого года.

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Когда журналисты проводили видеосъемку, к ним выходила жена силовика Ольга Гвоздь. Съемку она назвала неэтичной и собиралась спустить на журналистов собаку, но передумала. Женщина сообщила, что ее муж находится в госпитале, и пообещала, что после его выздоровления они пообщаются с журналистами.

Но беседа так и не состоялась. Когда журналисты вновь приехали к поместью Гвоздей, то с ними уже общался мужчина, который сначала представился начальником охраны Виктором Ивановичем, а затем Дмитрием. Этот человек приехал на авто с номерами, записанными на одну из воинских частей службы внешней разведки. Мужчина угрожал журналистам, сказал, что им нельзя освещать адрес проживания лица, которое охраняет государство, и посоветовал обратиться в пресс-службу Гвоздя.

При этом пресс-служба предоставила ответ на журналистский запрос. Согласно декларации Виктора Гвоздя, земля и дом у него действительно есть. По официальной версии, откуда у силовика средства на строительство имения, то деньги Гвоздь заработал 15-20 лет назад на дипломатической службе.

Сюжет об имении Гвоздя - с 23 минуты видео