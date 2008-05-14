Семенюк показала копию распоряжения Тимошенко Госказначейству

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Госказначейству открыть счет в иностранной валюте для поступления средств от приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Она также продемонстрировала копию, по ее словам, такого поручения премьера.

«С целью выполнения показателей госбюджета на 2008 год сбережения средств инвесторов прошу обеспечить до 12 часов 12 мая открытие Госказначейством от своего имени счета для средств в иностранной валюте, поступающих от приватизации и конкурсных гарантий», - говорится в продемонстрированной В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО копии поручения премьер-министра.

В то же время, председатель ФГИ отметила, что Госказначейство не имеет права осуществлять подобные действия, поскольку оно не выступает от имени органа приватизации.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО напомнила, что единым органом приватизации на сегодняшний день выступает Фонд госимущества.