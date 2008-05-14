Киевский УБОП вызывает Черновецкого к себе
16:55, 14 мая 2008Общество
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Для ознакомления с протоколом о коррупции
Сегодня сотрудники киевской милиции вручили городскому председателю Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку на 15 мая на 16.00 в помещение УБОП УМВД Украины в городе Киеве (улица Антоновича, 114) для ознакомления с материалами административного протокола, составленного против него, за нарушение требований закона Украины «О борьбе с коррупцией».
Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК.
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