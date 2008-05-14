В Украинском доме пресс-конференция к Дню памяти людей, умеших от СПИДа

15 мая 11-30 - В Украинском Доме (ул. Крещатик, 2) УНИАН проведет пресс-конференцию на тему: “Жизнь. Недорого”, посвященную Всемирному Дню памяти людей, умерших от СПИДа.

Организатор - ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ».

Приглашены: Василий Князевич, министр здравоохранения Украины; Юрий Павленко, министр по делам семьи, молодежи и спорта; Василий Петренко, председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально-опасным болезням; Иван Васюник, вице-премьер министр Украины по гуманитарным вопросам; Френсис О‘Доннел, Координатор системы ООН в Украине; Ани Шакаришвили, Национальный координатор UNAIDS в Украине; Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине; Андрей Клепиков, Директор МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»; Алла Щербинская, директор Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом МОЗ Украины; Владимир Жовтяк, председатель Координационного Совета ВМ ЛЖВ.

Нужна аккредитация. Телефон: 467-75-69, 8067 406 49 00, pr@network.org.ua.