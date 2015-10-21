В Мариуполе открыли памятник погибшим морякам (фото)

21:34, 21 октября 2015
Общество
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Сегодня в Мариуполе торжественно открыли памятник морякам торгово-транспортного флота Азовья погибшим и без вести пропавшим в годы Второй мировой войны и в мирное время.

0629.com.ua

Об этом сообщает городской сайт 0629.com.ua

Памятник открывали в спешке. Даже асфальт перед монументом укладывали прямо перед приездом почетных гостей.

Собравшиеся люди – это жены, дети и друзья погибших в мирное время моряков. О памятнике, возле которого смогут почтить память родных людей, они мечтали тридцать лет. Вот только не все довольны выбранным местом и самим монументом. Все дело в том, что этот памятник не новый, а переделанный. Ранее здесь чтили память моряков, погибших в годы Великой отечественной войны.

0629.com.ua

Однако, не все считают этот памятник ненужным. Для Ларисы Левченко, муж которой погиб море 33 года назад, это настоящий подарок.

Точно также считает и мариупольчанка, которая чтит память погибших друзей своего супруга.

0629.com.ua

Память погибших моряков почтили минутой молчания, а к подножью монумента возложили цветы.

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