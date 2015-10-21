В Мариуполе открыли памятник погибшим морякам (фото)

Об этом сообщает городской сайт 0629.com.ua.

Памятник открывали в спешке. Даже асфальт перед монументом укладывали прямо перед приездом почетных гостей.

Собравшиеся люди – это жены, дети и друзья погибших в мирное время моряков. О памятнике, возле которого смогут почтить память родных людей, они мечтали тридцать лет. Вот только не все довольны выбранным местом и самим монументом. Все дело в том, что этот памятник не новый, а переделанный. Ранее здесь чтили память моряков, погибших в годы Великой отечественной войны.

Однако, не все считают этот памятник ненужным. Для Ларисы Левченко, муж которой погиб море 33 года назад, это настоящий подарок.

Точно также считает и мариупольчанка, которая чтит память погибших друзей своего супруга.

Память погибших моряков почтили минутой молчания, а к подножью монумента возложили цветы.